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Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklara başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip Yardımcı Antrenör Fuat Buruk yönetiminde yapılan Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

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