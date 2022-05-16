ÇAYKUR yaş çay alım kampanyasını başlattı

Rize-Artvin Havalimanının 14 Mayıs günü açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çay alım kilogram fiyatını desteklemeyle birlikte 7 lira olarak açıklarken, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de bugün çay fabrikalarına yaş çay alımlarını başlatması için yazılı talimat verdi. ÇAYKUR'un birinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 600 kilogram kota uygulayacağı belirtilirken, henüz şuana kadar çay üreticilerini çay toplamak için bahçelerine girmediği öğrenildi.