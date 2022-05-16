ÇAYKUR yaş çay alım kampanyasını başlattı

2022 yaş çay sezonunun açılışı ile ilgili konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim geçtiğimiz yıl ÇAYKUR'un 860 bin ton yaş çay aldığının altını çizdi. Alim “Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Kampanyamızı bugün açtık, bugün itibariyle kim ne kadar çay getirirse alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 860 bin ton çay aldık.158 bin ton kuru çay sattık. 'Bu yıl da inşallah aynı şekilde varız' diyoruz. Cumhurbaşkanımız, bakanımız, bakan yardımcımız bölgedeydi. Hem çay bahçelerini dolaştılar, hem güzel bir fiyat verildi. Kotamızı dekar başına 600 kilogram olarak belirledik. 600 kilogramı mayıs ayında dolduramıyoruz bile. Mayıs ayının tüm çayını almaya hazırız. Organik çay da ise kotamız dekar başına 700 kilogram” ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle yaş çaya entegre olarak kuru çay satışında da zam yapıldığını hatırlatan Alim “Kuru çayda da tüm beklentileri karşılayacak bir zam oldu. Sonuçta olması da gerekiyordu. Sonuçta yaş çaya yapılan zammın aynı zamanda kuru çaya da yansıması gerekir. Sonuçta kamu kurumları karlılık verimlilik ilkesi ile çalışır. Bu anlamda da kuru çaya olması gereken zam bugün itibariyle yapılmış oldu” dedi.

Beyaz çay kilogram alım fiyatı 1000 TL

Beyaz çayın bu yılki alım fiyatının 1000 TL olarak belirlendiğinin altını çizen Genel Müdür Alim “Beyaz çayın kilosu geçtiğimiz yıl 600 liraydı. Toplamasında da hiçbir sıkıntı yok. Beyaz çay alış fiyatımız bu yıl kilogram başına 1000 TL oldu. 1000 lira da çok iyi bir rakam. Çocuklar bile eğlencesine toplar. Biz gençlerin, çocukların çayla daha fazla ilgilenmesi için böyle farklı bir fiyat verdik. Gençler de şimdi toplar” şeklinde konuştu.