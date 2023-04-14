ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alım kurası başladı

ÇAYKUR 2023 yılından itibaren çalışmak üzere bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Fabrikalara alınacak işçiler ise yapılan başvurular neticesinde başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de bin 365 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan vatandaşlar bugün Rize Gençlik Merkezi konferans salonunda yapılan noter kurası ile çalışmaya hak kazananlar belli olmaya başladı. Aynı zamanda 3 ildeki çay eksperi alımına toplam başvuru sayısının 75 olmasından ötürü çay eksperi başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar noter kurası çekilişine katılmadan ÇAYKUR'da çay eksperi olmaya hak kazandı.

Öte yandan vatandaşlar çekilişin yapıldığı alana alınmayarak kura çekilişini ÇAYKUR'un sosyal medya hesapları üzerinden inceledi.