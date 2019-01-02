ÇAYKUR'un yeni paketleme fabrikasında test üretimi başladı

ÇAYKUR tarafından Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan ve alanında en gelişmiş çay paketleme fabrikası olarak gösterilen İyidere Çay Paketleme Fabrikası'nda test üretimi başladı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş, Dr. Turgay Turna ve ilgili daire başkanları da fabrikada yapılan ilk test üretimini yerinde inceledi.

Konuyla ilgili Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 1. holde otomasyon, senaryo ve paketleme-kolileme test deneme üretimine başlanıldığı ve Ocak ayı sonuna doğru robotların tam anlamıyla devreye girmesiyle ürünlerin streçlenmiş paketler halinde hazır olacağı belirtildi.

Fabrikanın özellikleri

Çevreci özelliklerde tasarlanan fabrikada güneş enerjisinden yararlanmak için çatı kaplama malzemesi olarak fotovoltaik güneş panelleri tercih edildi. Binanın çatısından toplanan yağmur suyu sulama ve temizlik işlerinde kullanılarak su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor. Fabrikanın imalat kısımlarında cephe duvarları cam olarak inşa edildi. Söz konusu inşada böylece gün ışığından mümkün oldukça faydalanabilinecek. Fabrika duvarları en az bakım gerektirecek şekilde tasarlandı. Yarı mamul çay el değmeden, tam otomasyon şeklinde mamul hale getirilerek robotik sistemle depolanacak. Özelliklerine göre elektronik sistemle sınıflandırılarak çaylar ayrı ayrı depolanacak. Kuru çayın fabrikadan araçlara yüklenmesinde de robotik sistem kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesine çalışılacak.

Toplam kapalı alanı 40 bin 859 metrekarede olan paketleme fabrikası, bodrumla 5 kat olarak inşa edildi.