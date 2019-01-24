ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman: "ÇAYMER çaya yeni bir ivme kazandıracak"

Rize Çay Araştırma Uygulama Merkezini (ÇAYMER) ziyaret eden Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Ticaret Borsası (RTB) Meclis Başkanı Resul Okumuş, RTB Genel Sekreter İsmail Kocaman, ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman ve Laboratuvar Müdürü Ayfer Kıyak'dan ÇAYMER hakkında bilgi aldı.

Borsa tarafından hayata geçirilen ÇAYMER projesiyle çayda ARGE inovasyonla sektöre yeni bir ivme kazandırılacağını ifade eden ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman, “Dünya çay pazarının aramış olduğu kriterler farklı biz dış pazara açıldığımızda kendi standartları doğrultusunda çay istiyorlar. Aslında ÇAYMER bu noktada da devreye giriyor. Çünkü tüm sektöre çay analizlerinin detaylı şekilde yapılabileceği bir laboratuvar hizmeti sunuyor. Üniversitemizle görüşmelerimiz sürüyor. Bizim bilimsel ayağımız eksik üniversitenin ise teknolojik ayağı eksik, aslında bu iki ayağı birleştirip birlikte güzel çalışmalara imza atabiliriz. Hatta bu yönde çay toplamayla alakalı bir projemiz var, eğer projemiz kabul edilirse sektördeki birçok sorunun önüne geçeceğiz” diye konuştu.

RTB Genel Sekreter İsmail Kocaman da, ÇAYMER'in işleyişine henüz tamamen geçmediğini, yüzde 100 hizmet verebilmesi için müracaatları ve çalışmalara devam ettiğini dile getirerek, "Borsa üyelerine yıllarca laboratuvar hizmeti vermekteydi biz borsamızda ki mevcut laboratuvar hizmetini buraya taşıyıp büyüterek hizmetimizi artırdık. Şu an yeni sezona yetişebilmek için çalışmalarımız hızlandırdık. Üyelerimizin hem mevcut hizmetlerini almalarına devam etmeleri, hem de çay sezonuna yeniliklerle girmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

RTB Meclis Başkanı Resul Okumuş ise, çay sektörünün böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Çayla ilgili her türlü analizler, çalışmalar, projeler ve değerlendirmelerin yapabileceği donanımlara sahip bir tesisimiz var artık. Sektördeki büyük işletme sahiplerimiz standartları dışında daha detaylı geniş çaplı analizlere ihtiyaç duymakta, biz de bu analizleri dışarıdaki firmalara yaptırmak durumunda kalıyorduk ama artık ÇAYMER tesisimizin donanımı tüm sektörün ihtiyacını karşılayacak ve yeni çalışmalar yapacak düzeyde hazırlandı. Çay sektörü olarak hem yeni ürünler oluşturacak hem de dünya pazarına girmek için çalışmalar yapabileceğimiz ortama sahibiz artık tüm irademizi ortaya koyarak daha çok çalışıp üretim zinciri oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Rize'nin çayın diyarı olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Çayda bugüne kadar var olan sistem çarkı döndürmüş ama artık farklı çalışmalar yapmak lazım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin çayla ilgili çalışmaları mevcut ortaklaşa iki kurum bu tesisi değerlendirerek güzel çalışmalara imza atılabilir. Üretilen çayın tamamını neredeyse ülkemizde tüketiliyor, ülke olarak ihracatımızı arttırmalıyız. Görüyorum ki bu olanaklara sahip elinizde ÇAYMER gibi bir tesis var. Bundan sonra artık sizler Rize'nin en değerli ürünü olan çay da yeni bir segment oluşturmalısınız. ÇAYMER'in bu anlamda sektöre yenilikler kazandırmasını umut ediyorum” dedi.