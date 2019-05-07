ÇAYMER Projesi En İyi Projeler Arasına Girdi

TOBB tarafından Türkiye genelinde düzenlenen En İyi Proje Yarışması'nda Borsamızın Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi (ÇAYMER) en iyi projeler arasına girdi.

Proje Ödülleri Töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarıda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC'de, CACCI'de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.

Törende açıklama yapan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, “ÇAYMER projesi büyük beğeni toplayarak en iyi 40 proje arasına girdi. ÇAYMER projesi ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katma değer sağlayacak. ÇAYMER bölgemizin en önemli geçim kaynağı ülkemizin milli içeceği çay sektörünün gelişimi için ARGE ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştirecek. Projeye başlarken Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın (RTSO) katkıları büyük olmuştur. Buradan RTSO Eski Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu'na Yeni Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu'na ve Genel Sekreteri Gaffur Karali'ye teşekkür ediyorum” dedi.