ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi: "2. sürgün çay alımları erken başlarsa özel sektör yüksek fiyattan çay alır"

sürgün yaş çay kampanyasını erken açarsa özel sektör de yüksek fiyattan çay almak zorunda kalacaktır” dedi.

30 Haziran itibariyle son bulan 1. sürgün yaş çay kampanyasını değerlendiren ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, özel sektör çay fabrikalarının ilk sürgünde fırsatçılık yaptığını dile getirdi. Mavi “17 Mayıs'ta başlayan 1. sürgün 30 Haziran'da sona erdi. ÇAYKUR çay alımında bu sezon rekor kırdı. Yine de özel sektör 1. sürgünde fırsatçılık yaptı. 100 bin ton çay aldı özel sektör taban fiyatın bir lira eksiğine bu çayı aldı. Kısaca özel sektör 100 milyon lira çay üreticilerinden gasp etti. Bu para da 10 tane fabrika demektir. Kısaca üretici 1. sürgünde özel sektöre 10 tane fabrika yaptı” ifadelerini kullandı.

Özel sektör temsilcilerinin kuru çayın satış fiyatının zam almamasından şikayetçi olduğunu ve bunu sürekli bahane gösterdiğini dile getiren Mavi, kuru çaya yapılan zamla birlikte bu bahanenin ortadan kalktığının altını çizerek “Özel sektör kuru çaya zam yapılmadığından şikâyet ediyordu. Son yapılan zamla Sezon başlayalı yüzde 17'lik kuru çaya zam yapıldı. Yani özel sektörün şikâyet edecek durumu artık yok. Yaş çaya yapılan zam yüzde 18, kuru çaya yapılan zam yüzde 17'dir. Bakalım 2. Sürgünde özel sektör ne bahane ortaya sürecek” diye konuştu.

2. sürgün yaş çay kampanyasının erken açılması halinde özel sektörün uygulayacağı fiyatın yaş çay taban fiyatının çok altında olmayacağını savunan Mavi “Eğer kampanya erken bir tarihte açılırsa özel sektörde yüksek fiyattan yaş çay almak zorunda kalacaktır. Eğer özel sektör yüksek fiyatta çay almazsa işletme yapamayacaktır. Bizim özel sektöre tavsiyemiz size de çay verelim taban fiyattan ödemeleri bize yapın. Ne ÇAYKUR ne de siz zor durumda kalın. Mayıs ayına size verdiğimiz destekle 100 milyon kazandınız, bu para size yeter” şeklinde konuştu.