CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun anne acısı

Dr. Mehmet Bekaroğlu'nun annesi Müzeyyen Bekaroğlu bugün Rize'nin Fındıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Rize'nin Fındıklı ilçesinden olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu'nun annesi Müzeyyen Bekaroğlu, Fındıklı Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Milletvekili Bekaroğlu ve aile üyeleri, cami önünde burada taziyeleri kabul etti. Anne Bekaroğlu'nun cenazesi namazın ardından Yenimahalle Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.