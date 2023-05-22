CHP'li belediyede mikro milliyetçilik ile mobbing iddiası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait sosyal tesislerde çalışan 29 yaşındaki genç kadın kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Fındıklı Belediyesine ait sosyal tesiste bulaşıkçı olarak çalışan Fındıklı ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Tansu Gültekin, tesis müdürü tarafından çalışması beğenilmediği için tehdit edildiğini iddia etti. İddiaya göre, CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne ait sosyal tesise müdür olarak atanan E.K. isimli şahıs 29 yaşındaki genç kadını çalışmadığını iddia ederek tehdit etmeye başladı. Sonrasında Gültekin bulaşıkhanede çalışırken çektirilmiş videoyu görünce işi bırakıp gitti. Ardından şahıs hakkında şikayetçi olan Gültekin şimdi hukuk savaşı vermeye başladı.

“Seni denize atarım, seni döverim diyordu”

29 Yaşındaki Tansu Gültekin, kendisine mikro milliyetçilik üzerinden mobbing uygulandığını, Fındıklılı olmadığı için çalıştırılmak istenmediğini iddia ederek, “Müdürün kendisi emekli bir öğretmen. Bana ‘Sen Hemşinlisin, sen yapamıyorsun, çalışamıyorsun' diyordu. En son olarak da benden habersiz benim videomu çektirdi. Ben bunu sonradan öğrendim. Restoranda bulaşıkçı olarak çalışıyordum. Şikayetçi oldum. Seni denize atarım, seni döverim kelimelerini sürekli kullanıyordu. Muhtemelen kendi adamından birini koyacaktı diye çıkartmak istiyordu. Sabah 10'dan gece 2'ye kadar çalıştığımda oldu” şeklinde konuştu.

Baba Ömer Gültekin ise “Kızım evden işe geldiğinde sürekli kendisine baskı yapıldığını söylüyor. Müdürün kendisine ‘Seni dereye atarım, seni denize atarım, sen düzgün çalışmıyorsun' gibi cümleler dediğini söylüyordu. Oysaki kızım gündüz saat 10.00'da gidiyor gecenin saat 02.00'sine kadar çalışıyor. Çalışmaktan çocuğun elindeki tırnaklar sökülmüş. Ben bunu belediye başkanıyla paylaştım. Dedim ki senin atamış olduğun kişi baskı yapıyor. Bir arkadaş daha o tavırlara dayanamayıp ayrıldı. Onların yerine kendi adamlarını aldılar. Bu sefer belediye başkanı ‘Sen yanlışsın. O öyle bir şey yapmaz' dedi. Yaklaşık bir hafta önce kızım üzüntülü bir şekilde yanıma geldi. ‘Bir arkadaşıma müdür videomu çektirmiş. Ben bu olayı gördükten sonra orada daha çalışmıyorum' dedi. Kızım savcılığa ifadesini verdi. Müdürün çirkin kelimeler söylediğini beyan etmiş. Bu yola çıkarken başkanın dediği ve bizimde ondan istediğimiz burada hak ve hukuk olmasıydı. Hani gençlere iş verecektin. Benim kızım diyelim bulaşıkhanede başarılı olamadı. Kumpas olmasaydı benim kızımı alıp çöpçülüğe verebilirdi” ifadelerini kullandı.