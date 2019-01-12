Çocuklar çektikleri video ile 'çocuğa şiddete' tepki gösterdiler

Rize'nin Fındıklı ilçesinde tiyatro oyuncuları, çocuğa şiddete dikkat çekmeyi amaçlayarak video hazırladı.

Yaşları 7 ile 11 arasında değişen çocuklar kamera karşısına geçerek son zamanlarda artan çocuk şiddeti ve buna bağlı olarak yaşanan ölümlere tepkilerini gösterdi. Hazırlanan videoda Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Sığınak Sahnesi Tiyatro ve Drama sınıfı öğrencileri Miray, Yağız, Derin, Yiğit, Zeynep, Doğu, Kerem, Kuzey, Umur ve Batuhan sırasıyla önce sevdikleri şeyleri anlattı.

Yakın arkadaşlarının isimleri sorulan çocuklar sırasıyla arkadaşlarının isimlerini söyledi. "Arkadaşınıza şiddet uygulansa ne hissedersiniz?" sorusuna ise duygusal cevaplar veren çocuklar uygulanan şiddetin en acı örneğini video ile anlattı. Yüzlerinde üzgün ifade beliren çocuklardan kimi elimden geleni yaparım, kimi üzülürüm dese de ortak cevap "Onlara şiddet uygulamayın, çünkü onlar da bir çocuk" oldu.

Videoları sosyal medyada paylaşılan çocuklar tepkileri ile büyük beğeni topladı.