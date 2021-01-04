İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Covid 19'u yenen belediye başkanı 53 gün sonra çiçeklerle karşılandı

Uzun süre Korona virüs nedeniyle tedavi gören Rize’nin Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin tedavisinin ardından geçen 53 gün sonra belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı.

Uzun süre Korona virüs nedeniyle tedavi gören Rize'nin Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin tedavisinin ardından geçen 53 gün sonra belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı.


Rize'nin Derepazarı ilçesi Belediye Başkanı Selim Metin, Covid-19'a yakalanarak uzun süre Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek 10 gün önce taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildi. 10 günlük karantina süresi sona eren Metin bugün itibariyle göreve başladı. Başkan Selim Metin'i Belediye binasının kapısında personeli karşıladı. Sağlığına kavuşan belediye başkanına çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.