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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 5 günlük gezi ve inceleme programlarına başladı. Öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştirerek, cuma namazını kılacak.

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