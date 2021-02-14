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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesinin ardından baba ocağı Rize’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinin ardından baba ocağı Rize'ye döndü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenini ardından havayolu ile Trabzon'a, buradan da kara yolu ile babaocağı Rize'nin Günesu ilçesine geldi.


Hafta sonunu Rize'de değerlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Elazığ'da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmıştı.

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