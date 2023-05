Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Koltuk sayısını arttırmak için sağa sola bakan dağıtmaktan, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın koltuk sayısını arttırmak için sağa sola bakan dağıtmaktan, kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamadığını belirterek “Birinin ‘ak' dediğine diğeri ‘kara' diyor. Birinin ‘yapacağız' dediğine diğeri ‘kesinlikle olmaz' diyor” dedi.

Konuşmasına okunan ikindi ezanı nedeniyle bir süre ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatının hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadığını söyledi. Erdoğan “Yalana bulaşmadık. Milletimize asla yapmayacağımız bir şeyi söylemedik. Dürüst olduk. Samimi olduk. Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk. Bu ülke geçmişte iki anahtar vaat edip sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördü. Bu ülke her seçim öncesinde bol keseden boş vaat dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz 2002'de göreve geldiğimizde Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçilerin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzı endam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtıyorlar. Öyle mi? Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar sabah erken kalkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiniz sonra 7 oldular bir ara 9 ‘a hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç oldukları saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 Cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını arttırmak için sağa sola bakan dağıtmaktan bir diğerleriyle buradaki kardeşlerimi tenzih ederim kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ‘ak' dediğine diğeri ‘kara' diyor. Birinin ‘yapacağız' dediğine diğeri ‘kesinlikle olmaz' diyor. Bay bay kemal çıktı, Londra'daki tefecilerden güya '300 milyar dolar ayarladım' dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir süre de gelmeyeceğini açıkladı. Mahalli idareler seçimlerinde millete bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır. Sonra utanmadan çıktılar 'Biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik' dediler” ifadelerini kullandı.

“Kaynağı kendi doğalgaz gelirleri olan bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz”

Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteni sahip petrol bulduklarını hatırlatan Erdoğan “Şimdi bir adım daha atıyoruz. Kaynağı kendi doğalgaz gelirleri olan bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirle aile ve gençliğe bankamızdan kredi vereceğiz. Bu banka aile kurumunun güçlenmesi ve gençlerin desteklenmesi ile ilgili çalışmalarımızın finansmanını karşılayacağız. Ev hanımlarımızı primlerinin 3'te birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Rizeli gencimiz evlenmek istediğinde gidecek 2 yıl ödemesiz, 48 yıl vadeli, faizsiz, 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak. Öyle bay bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz. Son 21 yıldır Türkiye'yi nasıl kendi kaynaklarımızı harekete geçirerek kalkındırdıysak inşallah gelecekte de aynısını yapacağız” diye konuştu.

“Bizim çıraklardı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına altılı masanın ortaklarına göndermede bulunarak devam ederken “Biliyorsunuz bu altılı masanın etrafında olanlardan 2 tanesi benim yanımdaydı. Yani bizim çıraklardı. Bunlardan bir tanesi ‘Ekonomiyi çok iyi bilirim' dedi. Davos'ta IMF'nin başkanı ile görüşme yapıyoruz. IMF Başkanına ‘Sen taksitlerini alıyor musun dedim alıyorum' dedi. IMF'yi idare edebilirsin ama Türkiye'yi idare edemezsin. Türkiye'yi ben idare ederim. O zaman Başbakanım. Tabi sene 2013. 2013'te biz IMF ile ilişkileri kestik. Bütün ödemeleri bitirdik. O zaman borç 23 milyar dolardı. IMF ile olan bu ilişiği kestik . O günden sonra IMF ile bizim ilişiğimiz kalmadı. CHP ne yaptı adamını otele gönderdi, aynı şekilde İYİ Parti o da otele gönderdi. Onlar IMF ile görüşme yapıyorlar bize de güya nasihatte bulunuyorlar. Neymiş IMF'den borç alalım. Bizim öyle bir derdimiz yok. O iş bitti. Bizim artık IMF'den alacak herhangi bir paraya ihtiyacımız yok. O zaman Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimiz 27.5 milyar dolardı. Şimdi Elhamdülillah 122 milyar dolar. Nereden nereye” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası”

14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacağını kaydeden Erdoğan “14 Mayıs'ta sadece ülkemizi yönetecek Cumhurbaşkanını ve Rize'yi temsil edecek milletvekillerini seçmeyeceğiz aynı zamanda Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön vereceğiz. Ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle iş birliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. Ya 'Büyük ve güçlü Türkiye' diyeceğiz ya da ekonomisi tefeciler tarafından yönetilen zayıf bir ülkede yaşayacağız. İnşallah tavrımızı çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Siyasi görüş için değil vatan için buradayız. Adamların bir defa bayrağı yok, vatanı yok, ezanı yok. Kandil'dekilerin bunlar vatansız, bunlar imansız, ezansız, Kuran 'sız ve bunlarla beraber yürüyenler CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer yavrucuklar. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyoruz muyuz? Öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun” dedi.

Erdoğan, daha sonra Rize milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak alandan ayrıldı.