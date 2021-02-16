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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Rize ziyareti sırasında makamında ağırlayan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer temaslı olduğu şüphesi ile izolasyonda olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rize ziyareti sırasında makamında ağırlayan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer temaslı olduğu şüphesi ile izolasyonda olduğunu duyurdu.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer “Temaslı şüphesiyle İzolasyondayım. Bu yüzden il kongremizi Tv'den izliyoruz. Bu onurlu davanın bayrağını taşımaya devam edecek olan İl Başkanımız İshak Alim ve ekibini tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Gururumuzsun Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerine yer verdi.

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