Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Amatör sporcu' hemşehrileri sahalara dönecekleri günün umudunu taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Herhangi bir sıkıntı yoksa önünüz açarız' sözü, baba ocağı Rize'deki amatör kulüplerde oynayan futbolcuları umutlandırdı.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de mart ayından itibaren etkileyen Covid-19 pandemisi binlerce amatör sporcunun sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Binlerce futbolcu ve camia içindeki çalışanlar, liglerin devam ettirilmemesi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çekerken, bugüne kadar hem Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndan, hem de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan liglerin ne zaman başlayacağına dair tatmin edici bir yanıt alamadılar. Süper Lig ve 1. Lig oynanmasına ve futbolculara 2. Lig ile 3. Lig oynandığı taktirde kendilerinin de liglerinin başlatılacağına dair sözler verilse de neredeyse tüm liglerde devre arasına girildiği halde başta Bölgesel Amatör Lig mücadeleleri olmak üzere yerel liglerle ilgili bir takvim bir türlü açıklanamadı.

Cumhurbaşkanına ulaştılar

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Tesisi açılışı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının önüne çıkarak kendisine ulaşabilen futbolcular, 10 aydır maç oynayamadıklarını dile getirdi. Kendisinin de 16 yıl amatör futbol oynadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculara "Bunu bir inceleteyim herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız" sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözü ise Amatör Spor Kulüpleri arasında umutla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerden birinin telefon numarasını aldırarak yanındakilere konuyla ilgilenilmesi talimat vermesi baba ocağı Rize'de ki hemşehrileri olan amatör liglerde oynayan futbolcuları da umutlandırdı.

Türkiye'de birçok takımın Türk futbolcu arayışı içerisinde olduğunu ve aranan oyuncuların da amatör spor kulüpleri tarafından yetiştirilebileceğinin altını çizen Rize İl Özel İdarespor Sportif Direktörü Süleyman Baş "Cumhurbaşkanımızın haberinin olması bizi umutlandırdı. Biz hiç haberi olmadığını düşünmüyorduk. Hatta biz bu duruma nasıl duyarsız kaldığına şaşırıyorduk. Çünkü futbolu ve sporu böyle çok seven bir cumhurbaşkanı Türkiye tahinde görülmemiştir. Yabancı çöplüğüne dönmüş bir Türk futbolunda, herkesin yana yana genç ve yetenekli Türk futbolcu aradığı bu dönemde 10 aydır bir jenerasyon yok olmak üzere. En azından toparlanması yılları alacak bir sürece girdik. Türkiye'de sadece miniğinden en büyüğüne kadar amatör futbol oynanmıyor" dedi.

"Amatör liglerde Covid-19 buluşma riski daha az"

Amatör liglerdeki bulaş riskinin diğer liglere göre daha az olduğuna dikkat çekmek isteyen Baş "Bir profesyonel takım ülkenin bir ucundan bir ucuna gitmek için 2 havalimanı 2 uçak değiştiriyor. Bulaş riskinin çok olduğu bir ortama giriyor. Ama amatör futbol öyle değil. Biz İl Özel İdarespor olarak Rize'den maksimum Trabzon'a aracımızla gidip geri döneceğiz. Havaalanı yok, uçak yok, otel yok, bulaş riskinin minimize olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu müsabakaların oynanmaması bize anlamsız geliyor" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki BAL oyuncusu Tuncay Şeker "Bu ligde olmam benim için büyük bir avantaj. Hedeflerime doğru büyük bir adım atıyorum. Takımdaki büyüklerimle birlikte hepimiz Cumhurbaşkanımızın haberdar olmasıyla umutlandık. Ligleri çok özledik, bir an önce başlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mikail Üzümcü isimli antrenör ise "3 aya yakındır biz antrenman yapıyoruz. Çocukları bu şekilde motive etmek zor. Belirsizlik psikolojik anlamda bizi de yıpratıyor, çocukları da yıpratıyor. İnşallah yakın zamanda başlayacağı açıklanır. 10-11 aydır futbolcu arkadaşlarımızın mağdur olması çok trajikomik bir durum. Cumhurbaşkanımızın haberi oldu, ulaştılar bir şekilde. Şimdi inşallah güzel bir haber bekliyoruz Reisimizden" şeklinde konuştu.