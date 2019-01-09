Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 83 yaşındaki dayısı Ali Mutlu bugün Rize'nin Güneysu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazının ardından Güneysu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, RTEÜ Rektörü Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, TÜMSİAD Şube Başkanı Abdülbaki Fil'in yanı sıra siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrası merhum Ali Mutlu'nun cenazesi ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.