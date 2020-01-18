Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği projede imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde yapılacak Eğitim Külliyesi projesinde imzalar atıldı.

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı tarafından Güneysu'da inşası planlanan Güneysu Eğitim Külliyesi'nin inşaatı için yüklenici firma ile vakıf arasında sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği projenin temellerinin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Vakıf Başkanı Mehmet Fırat, Güneysu Eğitim Külliyesi ile vakıf faaliyetlerin tek çatı altında toplanarak daha nitelikli eğitim vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Eğitim külliyesinin içerisinde 4-6 yaş kreş, ilkokul, ortaokul, kız ve erkek hafızlık yurdu ve bir cami yer alacak. Bu güne kadar Kuran eğitimi ile öne çıkan Güneysu artık akademik eğitimde de söz sahibi olmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Güneysu'da gerçekleştirilen Vakfın 42. Olağan Genel Kurul toplantısına telekonferans sistemi üzerinden katılarak, külliye çalışmaları hakkında bilgi almıştı.