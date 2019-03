Dario Melnjak: "Fenerbahçe maçı ilginç bir maç olacak"

Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı defans oyuncusu Dario Melnjak, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının ilginç bir müsabaka olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı defans oyuncusu Dario Melnjak, Fenerbahçe maçının ilginç bir karşılaşma olacağını dile getirerek, “Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile maçını izledik. Çok ilginç bir karşılaşma oldu, 3-0'dan 3-3 değişik bir skordu. Fenerbahçe diğer takımlar gibi mücadele ediyor. Ligdeki tüm takımlar mücadele gücü yüksek takımlar. Fenerbahçe'de bu takımlardan bir tanesi o yüzden bizim için ilginç bir maç olacak” dedi.

Her geçen maçta takımın daha iyi bir hale geldiğini dile getiren Melnjak, “İlk başladığımda bir golle başlamıştım, bu benim çok önemliydi. Gün gün daha iyiye gittiğimi hissettim. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı tekrar etmeye çalışacağım ama benim için esas takımın bir şekilde yükselişte olması. Her maç kazanabileceğimize inanıyoruz. Her geçen maçta daha iyi bir hale geliyor takım. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"En ileri uçtan başlıyor bizim savunmamız"

Sadece savunma oyuncuları olarak değil, tüm takım olarak savunma yaptıklarını ve her maça gol yememek amacıyla çıktıklarını dile getiren Hırvat futbolcu, "Savunmadaki 4'lü ön plana çıkıyor belki ama biz takım olarak, 11 oyuncu olarak savunma yapıyoruz. En ileri uçtan başlıyor bizim savunmamız. Bizim görevimiz geride oynayan 4 oyuncu olarak tabi ki önce savunmayı düşünmek, daha sonra hücumu düşünüyoruz. Esas amacımız gol yememek, her maça da bu amaçla çıkıyoruz” diye konuştu.