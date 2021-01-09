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Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken polise yakalandılar

Rize’nin İyidere ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle darp ettikleri şahsı araçlarının bagajından çıkartıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi devriye atan polis ekiplerine yakalandı.

Rize'nin İyidere ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle darp ettikleri şahsı araçlarının bagajından çıkartıp ilçe merkezine bırakmak isteyen 3 kişi devriye atan polis ekiplerine yakalandı.


Olay ilçenin Merkez mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı'yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı'yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti. Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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