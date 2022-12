Deniz Hümmet: "Bizim için her maç final gibi"

Takımın her hafta daha iyiye gittiğini söyleyen Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Deniz Hümmet, "Bizim için her maç final maçı gibi. Puanlar çok önemli" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 16 Aralık Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz Hümmet, “Her geçen hafta takım daha iyi oluyor. Çok maç berabere kaldık ama bu lig biraz farklı bir lig. Maçlar belli olmuyor ama önemli olan kaybetmemek. O yüzden de üst sıralardayız. Takım her hafta daha da iyiye gidiyor. Göztepe maçı, önemli bir maç. Bizim için her maç final maçı gibi. Puanlar çok önemli. Zirveye çıktığında zirvede kalmak zor, biz onu yapmaya çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk, o yüzden her maç çok önemli. Göztepe maçı bir final maçı gibi. 3 puan alıp sonra kupada da iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ligde 2 maç kaldı. 6 puan alıp ilk yarıyı kapatmak istiyoruz. Bütün takım olarak, camia olarak kenetlendiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz birincilik. Bunu da her maç sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi veriyoruz” ifadelerini kullandı.