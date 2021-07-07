Denizde kaybolmadan önce dalgalar için vatandaşları uyarmış

Rize'nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz gün denizde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hasan Furuncu, denize girmeden önce plajdaki vatandaşlara denize girmemesi noktasında uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde önceki akşam saatlerinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmaları 2. gününde de devam etti. Geçtiğimiz akşam saat 18.00 sularında ilçeye bağlı Kemer köyündeki Kanlıdere plajında bir arkadaşı ile kumsalda otururken arkadaşının uyarılarını dikkate almayarak dalga boyutuna aldırmadan denize giren Hasan Furuncu bir anda gözden kayboldu.

Olayın ardından Sahil Güvenlik, Jandarma Arama Kurtarma, Deniz Polisi ve AFAD ekipleri Furuncu için 2 gündür seferber oldu.

Kaybolan Hasan Furuncu'nun bulunması için kıyıda bekleyen kardeşi Cemal Furuncu “Olayı buraya birlikte geldiği arkadaşının bizim akrabalardan birine haber vermesi üzerine duyduk. Haberi alır almaz buraya geldik. Buradaki vatandaşların anlattıklarına göre buradaki insanları dalga konusunda uyarıp kendisinin o dalgaya koşarcasına gitmesi bir takdiri ilahi. Bunun başka bir izahı yok. Bu akşam 48 saat dolacak. Sonrasının kritik olduğunu söylüyorlar. Vücudun 48 saatte suyla dolacağını, eğer darbe almamışsa suyun üzerine çıkacağını söylüyorlar. Bu bölgenin akıntı haritası geldi. O gün akıntı batıya doğruydu. Bugün doğuya döndü. Artık 48 saatin sonunda duruma bakacağız” ifadelerini kullandı.

Hasan Furuncu'nun denize girmeden önce plajdaki diğer vatandaşları dalga büyüklüğü nedeniyle denize girmemesi noktasında uyardığını dile getiren kardeşi Cemal Furuncu “Burada olan bir ablamız anlatıyor. Onlar diyor ki ‘Bizi denize girmeyelim' diye uyardı. Onlara 'Girmeyin denize' demiş. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kendisi koşarcasına dalgaya gitmiş. Önce giriyor, sonra çıkıyor ve ikinci kez giriyor denize. Sırtı denize dönük olduğunda 2. dalga geldiğinde denge kaybediyor” dedi.

Çalışmalar, dalgıçlar tarafından Furuncu'nun en son görüldüğü bölgelerde yoğunlaştırıldı.