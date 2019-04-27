Denizdeki ceset balıkçılar tarafından fark edildi

Rize'de üç gündür haber alınamayan 58 yaşındaki Emine Karabulut'un cansız bedeni denizde balıkçılar tarafından bulundu.

Pazar ilçesinin Balıkçı köyü sahilinde akşam saatlerinde balıkçılar tarafından bir bayan cesedi görülmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Balıkçı barınağındaki bir tekne ile denize açılan ekipler, cesedin üç gün önce kaybolan ve ailesinin isteği üzerine AFAD ekipleri tarafından aranmakta olan 58 yaşındaki Emine Karabulut'a ait olduğunu belirledi. Balıkçı teknesi ile karaya getirilen cansız beden, buradan Pazar Belediyesine ait cenaze arabasıyla morga kaldırıldı.

İkiztepe Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Emine Karabulut'tan haber alamayan yakınları, Karabulut'u civar bölgelerde aramış, sonuç alamayınca polis ve AFAD ekiplerinden yardım istemişti. Karabulut'un en son Subaşı köyü civarında görüldüğü ihbarı üzerine AFAD ekipleri, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırmıştı.