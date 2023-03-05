Deprem bölgesinde şehit olan polis memuru Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da devrilen duvar ve ağacın altında kalarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Muhammet Tarakçı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Hukuk Müşavirliğinde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen polis memuru Muhammet Tarakçı, Antakya Atatürk Parkı içerisinde devriye görevindeyken üzerine ağaç ve duvar devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan polis memuru, ambulansla Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından havayolu ile Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Tarakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Tarakçı'nın cenazesi, uçakla memleketi Rize'ye getirildi. Şehit için düzenlenen resmi törenin ardından Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılanlar, şehidin babası Kadir Tarakçı ve annesi İlknur Tarakçı'ya taziyede bulundu. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Tarakçı'nın naaşı, İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi.

Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize İl Jandarma Komutanı Ali Güngör ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.