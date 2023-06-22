Dereden alınan kum ve çakıl köprünün çökmesine neden oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki köyü birbirine bağlayan köprü tam orta kısmından çöktü. Çökmeye dereden alınan kum ve çakılın neden olduğu belirtildi.

İlçenin İncesırt Köyü ile Maltepe köyünü birbirine bağlayan Büyükdere Deresi üzerinde bulunan 8 metre genişliğinde, 149 metre uzunluğunda ve 18 metre yüksekliğindeki köprü dün aniden çöktü. Köprü ayağının altındaki çakıl ve kumun boşalması nedeniyle ek yerinden ayrılarak tam ortadan çöken köprünün yeniden yapılması için yardım isteyen Maltepe Köyü eski muhtarı Ahmet Gemici, “Köprünün çökmesi derenin gelmesiyle olmadı. Sürekli söyledik ama dereye müdahale edilmedi. Sonrasında da bu oldu. 149 metre uzunluğunda, çift şerit, gelişli gidişli harika bir köprü ama sorumlular sorumluluğunu bilmediği için hazin son bu. Dün akşam biz buradaydık. Biz burada bekledik. Önlem almaya çalıştık. Kepçe ile çakıl atmaya çalıştık. Elimizden bir şey gelmediği için yangından mal kurtarmaya çalışır gibi köylü olarak toplandık. Kurtarmaya çalıştık ama biz ne yapabilirdik. Hiçbir şey yapamadık ve gözümüzün önünde köprü kaydı gitti” şeklinde konuştu.

“Dün az bir yağmur yağmasına rağmen 3-4 saat içinde köprü çöktü”

En son dün DSİ'ye müracaat da bulundukları dilekçenin sonucunu sorduklarını kaydeden Maltepe Köyü Muhtarı Ali Yılmaz ise “Bunun bu hale gelmesinin sebebi özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından kum ve çakıl alınması. Yetkililer tarafından bu işe göz yumuldu. Yetkililere defalarca dilekçe vermemize rağmen daha dün bile Devlet Su İşleri'ne gittik. Herhangi bir cevap alamadım. 'Yapacağız, edeceğiz' dediler ama yapmadılar. En sonunda dün az bir yağmur yağmasına rağmen 3-4 saat içinde köprü çöktü” ifadelerini kullandı.