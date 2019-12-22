Derepazar? mandalinas? re?el oldu, kavanoza girdi

R?ZE (?HA) ? Do?u Karadeniz'de yeti?en mandalinalar aras?nda aromas? en y?ksek olan Derepazar? mandalinas? i?in re?el fabrikas? kurulacak.

Rize'nin Derepazar? il?esinde yeti?en ince kabuklu ve aroma oran? y?ksek olma ?zelli?ine sahip Derepazar? mandalinas? son zamanlarda Do?u Karadeniz b?lgesinin incisi haline geldi. Derepazar? il?esinde yol boyunca sat??a sunulan Derepazar? Mandalinas? ?imdilerde sadece meyve de?il kahvalt?lar?n olmazsa olmaz? re?el olarak da sat??a ??kacak.

Derepazar? Belediyesi Meclisinden karar al?narak ?ift?inin mandalinas?n?n al?nmas? ve al?nan mandalinan?n ise re?el yap?labilmesi i?in fabrika kurulmas? hedefleniyor.

Konu hakk?nda a??klama yapan Derepazar? Belediye Ba?kan? Selim Metin vatanda?lar? bah?elerindeki mandalina a?a?lar?n?n bak?m?n? yapma konusunda uyararak ?Derepazar? mandalinas?ndan re?el ?retimine en k?sa s?rede ba?l?yoruz. Belediye meclisimizden fabrikasyon ?retime ge?mek i?in karar alaca??z. ?n?m?zdeki y?l mandalina re?elinin seri ?retimine ge?ece?iz. Derepazar? mandalinas? b?lgemizin en iyi mandalinas?d?r. T?m vatanda?lar?m?zdan bah?elerindeki mandalina a?a?lar?n?n bak?mlar?n? yapmas?n? istiyoruz. Onlar?n toplad?klar? t?m mandalinalar? belediye olarak biz alaca??z ve belirledi?imiz fiyat ?zerinden ekonomilerine katk?da bulunaca??z. Re?eli ger?ekten ?ok g?zel oluyor. Bunun daha sonra kurutulmu? ?ekilde olan?n? yapaca??z. Yurt d???nda kurutulmu? meyvelere ger?ekten talep var. ?n?m?zdeki y?l fabrikas?n? yaparak halk?m?z?n hizmetine sunaca??z. Hem de istihdam sa?layaca??m?z i?in ekonomimiz canlanacakt?r? ?eklinde konu?tu.

Derepazar?'nda mandalina a?a? say?lar?n?n artmas? ve marka haline gelen Derepazar? mandalinas?n?n ?o?almas? i?in her y?l Nisan ve May?s aylar? aras?nda mandalina fidan? da??tt?klar?n? dile getiren Derepazar? Ziraat Odas? Ba?kan? B?nyamin Albayrak ise ?Mandalina konusunda Karadeniz'de ?nde gelen, tad?m?yla irili?iyle, cinsiyle, tad? ile b?lgemizde ?ne ??kan bir mandalinam?z var. Biz Derepazar? Ziraat Odas? olarak son 5 y?lda say?l? olarak 2 bin 500 adete yak?n fidan da??tt?k. Bu y?lda Nisan ve May?s aylar?nda devam edece?iz. ?yelerimizin de bu konuda talepleri var. Her y?l da ?zerine bu say?n?n koymaya devam edece?iz? dedi.

Derepazar?'nda ya?ayan Selda ?ahin isimli kad?n yap?lacak fabrikan?n kendilerini sevindirdi?ini dile getirerek ?Rize'de ?ay?n ekonomisinin yan?nda mandalinam?z ikinci planda kald?. Ancak son y?llarda mandalina ?reticileri de ekonomik y?nden katk? sa?lamaya ba?lad?. ??nk? Derepazar? mandalinam?z ince kabuklu, sulu ve do?al olmas? nedeniyle Rize b?lgesinde yeti?en en de?erli mandalina olma ?zelli?ini ta??makta. Bizde bunun bilinci ile hem mandalinam?z?n de?erini daha da artt?rabilmek, hem de ekonomimize katk? sa?lamak amac?yla mandalina re?eli yapmaya karar verdik? ifadelerini kulland?.