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Dereye düşen yaralı ayı kurtarıldı

Rize’nin merkeze bağlı Küçükçayır köyünde devriye atan jandarma ekipleri dereden gelen sesleri duyunca dere kenarında yaralı bir ayı olduğunu gördü.

Rize'nin merkeze bağlı Küçükçayır köyünde devriye atan jandarma ekipleri dereden gelen sesleri duyunca dere kenarında yaralı bir ayı olduğunu gördü. Yaralı ayı kurtarılarak tedavi altına alındı.


Rize'nin merkeze bağlı Andon olarak bilinen Küçükçayır köyünde devriye atan Jandarma ekipleri dere kenarından ses geldiğini duydu. Araçtan inen jandarmalar dereye yaklaşınca yaralı bir şekilde yatan ayıyı gördü. Jandarmalar, şelaleden düştüğü düşünülen ayıyı kurtarmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden (DKMP) destek istedi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri beli kırıldığı tanısı koyulan yaralı ayıyı kurtararak tedavi altına aldı.

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