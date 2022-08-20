Doğaya bırakılan çöpler bir ineğin ölümüne neden oldu

Rize'de hayvancılık yapan vatandaşın ölen ineğin içerisinden yol kenarlarına atılan plastik poşetlerinden çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Elevit Yaylasında hayvancılık yapan Recep Ekmekci, yaylada hayvanını yerde hareketsiz yatar şekilde buldu. Yerde yatan hayvanının yanına giden Ekmekci hayvanının öldüğünü anladı. Ekmekci, geçtiğimiz yıllarda bir ineğini plastik poşetten öldüğünden dolayı ölü bulduğu hayvanının da aynı şekilde öldüğünden şüphelenerek karnını kesti. Ölmüş hayvanının karnını kesen Ekmekci, gördüğü manzara karşısında tekrardan şok oldu. Hayvanının içerisinden çıkan plastik poşetlerin yaylaya gelen turistlerin doğaya atmış olduğu poşetlerden dolayı olduğunu iddia eden Ekmekci, bu duruma büyük tepki gösterdi.