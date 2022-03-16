Doğu Karadeniz'de kış

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde devam eden kar yağışı sebebiyle 294 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 294 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de eskisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinde 5, Şavşat ilçesinde 6, Borçka ilçesinde 6 olmak üzere toplam 17 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, Giresun'da 10 ilçede 88 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de ise merkezde 10, Kürtün ilçesinde 29, Torul ilçesinde 25 köy yolu olmak üzere toplam 64 köy yolu ulaşıma kapanırken, 8 araç 16 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize'de ise 51 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da da etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 mahalle yoluna ulaşım sağlanamazken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 185 personel ve 102 iş makinesi ile kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.