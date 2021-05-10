Dün gece Türkiye'nin en düşük sıcaklık değerleri Rize'de ölçüldü

Doğu Karadeniz Bölgesi dün belki de tarihinin en soğuk Mayıs aylarından birini yaşarken, Türkiye'nin en düşük sıcaklık değerleri Rize'nin yaylalarında ölçüldü.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi ile bölgedeki bir çok yaylada dün gündüz ve gece saatlerinde kar yağışı yaşandı. Giresun'dan Artvin'e kadar bir çok yüksek yayla ve dağ zirvesine kar yağarken, Rize yaylaları dün gece eksi 9,8 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktaları oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası'nda ve İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda eksi 9,8 sıcaklık değerleri tespit edilirken, bu iki noktayı yine Doğu Karadeniz Bölgesi'nden eksi 9,4 ile Gümüşhane-Karayayla izledi.