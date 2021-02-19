Dusan Jovancic Tobol Kostanay takımına kiralandı

Çaykur Rizespor’un sezon başında renklerine kattığı Dusan Jovancic Kazakistan’ın Tobol Kostanay takımına kiralandı.
Çaykur Rizespor'un sezon başında renklerine kattığı Dusan Jovancic Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralandı.
Çaykur Rizespor'un, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından sezon başında kadrosuna kattığı ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dusan Jovancic, Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralandı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dusan Jovancic, sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.