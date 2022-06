Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı fidan yetiştiriciliği mesleği oldu

Rize'de yaşayan 58 yaşındaki Rauf Türüt'ün emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı fidan yetiştiriciliği mesleği haline geldi. Türüt, Türkiye'nin her noktasına yetiştirdiği fidanları gönderiyor.

Rize'de 2015 yılında emekli olan Rauf Türüt, ilk olarak sadece mandalina fidanı yeşişitirmeye başladı. Türüt, fidan çeşitlerini daha sonra arttırırken, greyfurt, portakal, ağaç kavunu, incir gibi onlarca fidanını talep üzerine internet üzerinden Türkiye'nin her noktasına gönderiyor. Rauf Türüt, yaklaşık 20 çeşitten fazla fidan üretimi yaptığını belirterek "Koparma dikme ile bu fidanlar tutmaz. Poşetli fidanları her mevsimde dikebilirsin ama normal fidanı dikemezsin. 2015 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Hobi için başladım ondan sonra mesleğim haline geldi. Öyle de devam ediyor. ilk önce komşularım bana denemek için mandalina diktim ondan sonra çeşitleri arttırdım. Şuanda Türkiye'nin her tarafına satıyorum. İnternet üzerinden benim numaram var oradan siparişler geliyor. Zamanı geldiği zaman fidanları kargo ile farklı illere yolluyorum. Bazen de farklı illerden fidan almak için gelenler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Şuan da çay fidanına ilgi var"

Çay fidanına son zamanlarda yoğun ilgi olduğunu ifade eden Türüt, "Şuan da çay fidanına ilgi var. Hazırlanmış bin 200'ün üzerinde çay fidanım var. 800 tane de hazırlanan var. İstedikçe vatandaşlar vereceğiz. Hala daha çay fidanlarını yetiştirmeye devam ediyorum" dedi.

Her çeşit fidanı yetiştirdiğini belirten Rauf Türüt, "Bizim Karadenizliler Armut Elma ve Kiraz'ı çok istiyorlar. Bu fidanlar çok dayanıklı olduğundan dolayı daha çok bunları istiyorlar. Bende her çeşit fidan var. Her çeşit yetiştiriyorum çünkü bir çeşit ile yetiştirmezsem 1 çeşitten fazla fidan almak isteyen biri istediği 'Çeşit yok' diye bu sefer olan fidanı da almıyor. Burada yetişen fidanlardan almayıp Hatay, Adana, Mersin gibi yerlerde yetişen fidanlar kara kışa dayanmıyor. O fidanlar sıcak bölgeler için benim yetiştirdiklerim Karadeniz bölgesi için. Diğer bölgeden getirilen fidanlar bu bölgede yanar" şeklinde konuştu.