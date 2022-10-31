Emekli polis çay keserken bacağından oldu

Rize'de çay bahçesinde çay keserken çay motoru ile bacağını kesen emekli polisin bacağı kurtarılamadı.

Olay Rize'nin İyidere ilçesi Çiftlik köyünde myedana geldi. Alınan bilgiye göre, Çiftlik köyünde çay budaması yapan 62 yaşındaki emekli polis Mustafa Uzun, çay bahçesinde ayağı kayarak yere düşmesi sonucu çay motorunun bıçağı bacağını kesti. Çay bahçesinde yalnız olan ve diz kapağının altından bacağı kesilen emekli polis cep telefonu ile yakınlarını aradı. Yakınlarının gelmesini bekleyen Uzun, yardım gelmesi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede bacağı dikilen ancak uyum sağlamayan dokular üzerine emekli polis memurunun bacağı diz kapağından aşağısı kesildi.