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Emektar savaş uçağı Rize'de ziyaretçilerini ağırlayacak

Rize sahiline renk katması planlanan emektar F-4 phantom-II savaş uçağı, Bağdatlı Mahallesi eski yat limanı alanında montaj çalışmaları 10 günde tamamlanarak yerine yerleştirildi.


Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca başarılı görevler almış ancak aktif kullanım süresini tamamlamış olması nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri envanterinden geri çekilen F-4 Phantom- II savaş uçağı, Rize'ye getirildi. Türk Hava Kuvvetlerinden gelen teknik ekip ve Rize Belediyesi ekipleri tarafından uçağın yerleştirileceği alanda zemin iyileştirme çalışması yapılarak, uçak belirlenen alana yerleştirildi. Montaj aşamasında vatandaşların ilgi odağı haline gelen uçak beğeni kazandı. Uçağın yerleştirildiği alanda ilerleyen süreçte şehitlik anıtı, Türk bayrağı yapılması da planlanıyor.

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