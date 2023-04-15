Emirhan Topçu: "Bu sene artık şampiyonluğun zamanı geldi"

Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu, her maçı 3 puanla bitirmek istediklerini söyleyerek, "Bu sene artık şampiyonluğun zamanı geldi" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin genç kaptanı futbolcu Emirhan Topçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Topçu, "Bizim şampiyonluk stresi dediğimiz olay Bandırmaspor maçında başladı. Bu kötü bir şey değil, iyi bir şey. Çünkü herkes şampiyon olmaya odaklandı. Biz futbolcular arasında da toplantı yaptık. Biz strese gelemiyoruz. Stres yapınca puanlar kaybediyoruz. Sakaryaspor maçı öncesi bir toplantı yaptığımızda stres yapmamız gerektiğini söyledik. Biz kaybeden bir takım değiliz. Ligin en az kaybeden takımlarından biriyiz. Sakarya maçı da ister istemez stres yaptık. Son dakikada olsa güzel bir galibiyet oldu. Çok zor bir maçtı. Sakaryaspor önümüzdeydi. Onları yenince ikinciliğe yükseldik. 6 maçımız kaldı ve bu saatten sonra söylenecek hiçbir şey yok. Her maçı 3 puanla bitirmek istiyoruz. Bu sene artık şampiyonluğun zamanı geldi. Taraftarımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, futbolcu arkadaşlara, ailelerimize, herkese güzel bir hediye vermek istiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum. Bütün herkes buna inanıyor" ifadelerini kullandı.

"Agresiflik galiba Rizelilikten geliyor"

Agresif olmasının nedenini kaptanlıktan değil, Rizeli olmasından geldiğini belirten Emirhan Topçu, "Agresiflik galiba Rizelilikten geliyor. Kaptanlıkla falan alakası yok. Kaptan olmasam da o agresiflik gene üzerimde olacaktı. O kadar mutluyum, o kadar gururluyum ki sezon başı benim gitme ihtimalim vardı. Burada kalıp 53 numaralı forma benim gerçekten hayalimdi. 53 numara olup, Rizespor'da oynamak, hayal edebileceğim en güzel şey oydu. Benim için cidden çok büyük bir onur. Her maç öncesi ne kadar stres yok desek de oluyor. Bir kere o pazubendini takınca hem de 53 numara arkanda olunca kendini herkesten daha fazla mücadele etmek zorundaymışım gibi oluyor. O yüzden kolay değil. Dünyanın en güzel şeyi diyebilirim" diye konuştu.