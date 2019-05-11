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Emre Akbaba'nın bileği kırıldı

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba’nın bileği kırıldı.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın bileği kırıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın 68. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Çaykur Rizesporlu Samudio'nun çok sert müdahalesi sonrası Emre Akbaba yerden kalkamadı. Sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.

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