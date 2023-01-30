Enise hemşirenin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı

Rize'de hemşire Enise Gürsoy'un hayatını kaybettiği kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Kaza, Rize merkeze bağlı Bağdatlı mahallesinde meydana geldi. Yusuf Ö. yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı otomobil, gece saatlerinde evine gitmek üzere Bağdatlı mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hemşire yaralandı. Kazada yaralanan hemşire kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Yusuf Ö., gözaltına alınırken, hayatını kaybeden genç hemşirenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.