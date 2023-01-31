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Enise hemşirenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Rize’de hemşireye otomobili ile çarparak ölümüne sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de hemşireye otomobili ile çarparak ölümüne sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaza, Rize merkeze bağlı Bağdatlı Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Ö. yönetimindeki 53 DZ 665 plakalı otomobil, gece saatlerinde evine gitmek üzere Bağdatlı Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Enise Gürsoy'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan hemşire yaralandı. Kazada yaralanan hemşire kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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