Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Enriko Papa, "Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız, biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu Enriko Papa, "Ben buraya gelirken hocayla bir görüşmem oldu. Buraya şampiyon olmaya geldiğimi söyledim. Onlar da zaten şampiyonluğa oynayacaklarını söylediler. Bu amaçla buraya geldim. Takımımız şu ana kadar biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ne yazık ki. Ama yeni kurulmuş bir takım. Genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncularımızın ve bizim bir alışma devremiz oluyor. Onu şu ana kadar atlatabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha istikrarlı sonuçlar alabileceğimizi de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak"

Şampiyonluk hedefine ulaşmak için her maça ayrı bakacaklarını ifade eden Papa, "Zor bir maç bizi bekliyor. Benim şu ana kadar gözlemlediğim bir şey var. Bütün takımların güçleri neredeyse birbirleriyle aynı. İnanılmaz bir fiziksel mücadele var bu ligde. Hiçbir zaman boş alan bulamıyorsunuz. Çok uğraşmanız ve didinmeniz lazım. Bence şampiyonluk hedefi koyan veya koymayan takımlar fark etmiyor. O hafta kim daha çok mücadele ederse, koşarsa o galip geliyor. Bu maç da öyle olacak. Elimizden geleni yapacağız. Üç arkadaşımızın olmaması bizim için önemli değil. Çünkü biz bir takımız. Kim olursa olsun herkes birbirinin yerini doldurabilir. Biz de o arkadaşlarımızın hissettirmeyecek şekilde mücadele vermek istiyoruz. Umarım kazanırız. Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız, biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak. Hep kazanmayı isteyeceğiz. Eğer bu maçları kazanırsak zaten sonuçta istediğimiz hedefe ulaşırız" şeklinde konuştu.