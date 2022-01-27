Eren Albayrak, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak'ı renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Çaykur Rizespor'un oyuncusu olan Albayrak, ikinci kez kendini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı törende attı.