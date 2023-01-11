Eski cezaevi sosyal tesis oldu

Rize'nin İkizdere ilçesinde harabeye dönen İkizdere Ceza ve Tutukevi sosyal tesis haline getirildi.

İkizdere ilçesine bağlı Çarşı mahallesinde yaklaşık bir dönüm arazi üzerine inşa edilen ve Adalet Bakanlığı tarafından 1985 yılında boşaltılan eski ceza ve tutukevi 37 yılda harap duruma geldi. Daha sonrasında bina tekrardan inşaat edilerek vatandaşlar için sosyal tesis haline geldi. İnşaatında sona gelinen tesisin açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Mustafa Salih Bayram ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan tesisin imece usulü yapıldığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Bu bina eskiden cezaeviydi. Bugünden itibaren kaymakamlık sosyal tesisi olarak İkizdere ilçemizde ki önemli bir boşluğu doldurmuş olacak ama bizin için burası bir kaç açıdan önemli bir tesis. Göze küçük görünüyor olabilir ama içeriği büyük bir tesis. Birincisi Cezaevini sosyal tesise dönüştürüyoruz. İkinci olarak da tamamen imece usulü ile yapılmış bir yer. Kaymakam arkadaşımızın koordinasyonunda Belediyemiz, hayırseverlerimiz ve herkesin bir desteği var. Bundan sonra burası İkizdereli hemşerilerimizin sosyalleştiği, kahvaltılarını, akşam yemeklerini yiyebildikleri, çocuklarını oynatabildikleri bir alan olurken dışarıdan gelen misafirlerimizin de İkizdere'de ağırlayabileceğimiz bir yer oldu. Hep beraber vücut buldurduğumuz bir tesis" şeklinde konuştu.