Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal 5. kattan düşerek ağır yaralandı

katta bulunan evinin camından düşerek ağır yaralandı.

Olay, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ardal'ın düştüğünü gören çevredekiler vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ardal olay yerine gelen sağlık ekipleri taraflıdan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.