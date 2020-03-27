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Eski eşini sosyal medya kullandığı için vurmuş

Rize’de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadının sosyal medya hesabı açarak kullandığı için eski eşi tarafından vurulduğu iddia edildi.

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadının sosyal medya hesabı açarak kullandığı için eski eşi tarafından vurulduğu iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan Hatice K. (47) boşandığı eşi Ali Rıza H. (61) tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan Ali Rıza H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde eski eşini sosyal medya hesabı açarak kullandığı için vurduğunu dile getirdiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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