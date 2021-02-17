Ev hanımlarının 'Mandalina reçeli' raflardaki yerini aldı

Rize'nin Kalkandere Kaymakamlığı ilçede yaşayan ev hanımları için 'El emeği göz nuru mandalina reçeli' adı altında bir proje başlattı. Başlatılan proje kapsamında pişirilen reçeller ise tezgahlardaki yerlerini aldı.

Rize'nin Kalkandere ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçede yaşayan ekonomik yönden dezavantajlı vatandaşların kalkınmasına destek olmak amacıyla 'El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi' hayata geçirildi. İlçe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde gerçekleştirilen projede Kalkandere'nin bahçelerinde yetiştirilen yerli mandalinalar ile reçel yapımında herhangi bir katkı maddesi karıştırılmadan tamamen yöresel pişirme teknikleri kullanıldı ve üretilen reçel kavanozlarında yöreye ait kültürel malzemelere yer verildi.

Gerçekleştirilen proje ile ilçe sakinlerinden 8 ev hanımı görev alırken, proje kapsamında satışa sunulmak üzere mandalina reçeli üretimi gerçekleştirildi. İlçe merkezinde bulunan marketlerde satışa sunulan reçellerden elde edilecek tüm gelirin projede yer alan ekonomik yönden dezavantajlı ev hanımlarına dağıtılması planlanıyor.

Proje hakkında açıklama yapan Kalkandere Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu "İlçemizde yaşayan ekonomik yönden dezavantajlı ev hanımlarımıza bir nebze olsun destek olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesini hayata geçirdik. Projede ilçemizde yetişen mandalinaları ve ilçenin kültürel malzemelerini kullandık. Bu projede bir ticari hareket başlatma amacı gütmüyoruz. Amacımız bir nebze olsun ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlarımıza destek olabilmek ve bu desteği bir yardım, bir bağış şeklinde değil de tamamen kendi alın terleri ile kazanarak, öz güvenlerini, verdikleri emeği hissederek sağlamak. Projemizde bizlere destek veren, çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.