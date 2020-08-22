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Evinin önünü sel sularından temizlemeye çalışırken çöken duvarın altında kaldı

Rize’de şiddetli yağışlar sonrasında bu akşam yaşanan selde merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin yanında çöken duvarın altında kalan şahıs komşuları tarafından kurtarıldı.

Rize'de şiddetli yağışlar sonrasında bu akşam yaşanan selde merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin yanında çöken duvarın altında kalan şahıs komşuları tarafından kurtarıldı.


Balsu mahallesinde evinin önüne gelen sel sularını temizlemeye ve evinin yolunu açmaya çalışan Mustafa İnce, bir anda evinin yanındaki duvarın çökmesi sonucu duvarın altında kaldı. İnce'yi gören komşuları hemen balyozlarla duvarı kırıp komşularını kurtardı. Mustafa İnce için bölgeye ambulans çağrılırken, ambulans heyelan nedeniyle mahalle yolunun kapanması nedeniyle yaralı şahsa ulaşamadı. Bu sırada komşuları İnce'yi bölgedeki dozerin kepçesine koyarak ambulansın yanına kadar bu şekilde götürülmesini sağladılar. Mustafa İnce ambulansa ulaştırılarak ardından hastaneye kaldırıldı.

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