Filyasyon ekipleri yılbaşı gecesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü

Türkiye'nin korona virüs salgını ile mücadelesinde mesai kavramı gözetmeden üstlendikleri görevi sürdüren sağlık çalışanları, Covid-19 hastalarını iyileştirmek için mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Rize merkez ve 11 ilçede görev yapan 70'i doktorlu 97 filyasyon ekibi 24 saat esasına uygun olarak virüsü taşıyanlarla ve teması olan kişilere ulaşarak tedavi sürecini takip ediyor. Temaslı oldukları için risk altındaki kişilerin de takibini gerçekleştiren ekipler, kendilerine gelen çağrılar üzerinden önce adres tespiti yapıyor, daha sonra evleri ziyaret ederek vatandaşların korona virüs belirtisi taşıyıp taşıyamadığına bakıyor. Bu sürecin sonrasında ise vatandaşların genel sağlık durumları kayıt altına alınıyor. Gerek görülen durumlarda hastalara ilaç da veren filyasyon ekipleri, olası bir acil durumda hastaların veya temaslı olanların hastaneye sevkini de sağlıyor. Yılbaşı gecesi de görevlerinin başında olan filyasyon ekipleri vatandaşlardan ise daha duyarlı olmalarını talep ediyor.

Korona virüs salgınının toplumsal bir mesele olduğunu ve vatandaşlara bu salgınla mücadelede büyük bir iş düştüğünü dile getiren doktor İsmail Bilgin Güleç, “Yılbaşında bize çıktı şanslı kura. O yüzden bugün biz varız sahada. Sağlık çalışanları sadece yıl başında değil dini, milli bayramlarda olsun, resmi tatillerde olsun her zaman için çalışıyorlar. Bizim görevimiz bu ancak bu toplumsal bir mesele olduğu için insanlara da çok büyük iş düşüyor. Yılbaşından önce de sokaklarda çok büyük kalabalık vardı. Lütfen daha duyarlı olalım. Daha duyarlı olmaya çağırıyorum vatandaşlarımızı. Bu illeti hep birlikte yenmeliyiz” dedi.

Covit-19'a yakalanan vatandaşların genellikle ‘Bana bir şey olmaz' diyerek maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı için yakalandığını sözlerine ekleyen Güleç, “Genellikle hasta olanlar ‘Bana bir şey olmaz' diyenler. Maske ve mesafesini ihmal edenler. Kurallara uymayanlar hasta oluyor genellikle. Kurallara uyan, mesafeye önem veren, izolasyona özen gösterenler olmuyor. Şuan da vaka sayıları hızla düşüyor, bu bizim için sevindirici bir haber. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kısıtlamalar. Kısıtlamalara uymazsak yine aynı şekilde vaka sayıları artacaktır, hastaneler dolacaktır. Bunun önüne geçmek için kısıtlamalara uymalıyız” ifadelerini kullandı.