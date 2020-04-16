Fındıklı'da yaşanan kadın cinayetine Belediye Başkanı Çervatoğlu'ndan tepki

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam yaşanan kadın cinayetinin ardından Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, üzüntülerini dile getirerek “Kendime de yakıştıramıyorum, burada olmamalıydı ama maalesef ki bir gerçek, burada yaşandı” dedi.

Fındıklı ilçesinde saplantılı aşık Savaş Dalançıkar tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Gamze Pala cinayetinin ardından açıklama yapan Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu “Bu olay Fındıklı'ya hiç yakışmadı. Kadın cinayetlerinin insanlık suçu olmasını istiyorum. Meclisteki temsilcilerimize sesleniyorum, kadın cinayetleri artık insanlık suçu olsun, insanlık suçu işlenmiş gibi yargılansın. Gamze Pala bacımızı da rahmet ile anıyorum” diye konuştu.

Olay yerine gittiğinde neye uğradığını şaşırdığını ifade eden Çervatoğlu “Gece 23.00'a yakın saatlerde haber geldi. Katil hunharca önce kurşunlamış sonra bıçaklamış. Kabullenemediğimiz, konuşurken bile boğazımızın düğümlendiği bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Bizim ilçemiz daha çok barışı, huzuru, kardeşliği önemseyen bir ilçe. Maalesef ki böyle katil, cani ruhlu birinin de ilçemizde yaşadığını görmüş olduk. Yüreğimiz daraldı, bizim kalbimize de bir bıçak saplandı. Kendime de yakıştıramıyorum, burada olmamalıydı ama maalesef ki bir gerçek, burada yaşandı. Bir kadın daha öldürülüş oldu. Kadınlara yönelik cinayetlere karşı çok acil önlem alınması lazım. Bu bir demokrasi, özgürlük, yönetim sorunudur” şeklinde konuştu.

Katilin cinnet getirdiğini veya akli dengesinin bozuk olduğunu söylemek vicdan rahatlatmaktan başka bir şey olmadığının, suçun bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Başkan Çervatoğlu “Cinnet getirdi veya aklı dengesi yerinde değildi gibi cümleleri kimsenin kullanmaması gerekiyor. Bu bir insanlık suçudur, alçak bir saldırıdır, alçakça bir olaydır. Kulağımıza Gamze kardeşimizin katil hakkında şikayette bulunduğu söylemleri de geliyor ama teyit ettiremedik henüz. Hiç kimse katilin akli dengesinin bozuk olduğunu düşünerek vicdan rahatlatmasına ve böyle bir maskeye sığınmasın” ifadelerini kullandı.

Belediye avukatlarına talimat verdiğini ve olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Çervatoğlu “Bugün avukatımızı çağırdım ve talimatı verdim. Biz bu davaya müdahil olmak istiyoruz. Bir kentin huzurunu, mutluluğunu ve bu kentte yaşayan insanlara hizmet etmek zorundaysam, halkın seçtiği biriysem bu davada ben de tarafım. Bir bacımızı bizden koparan olaya müdahil olmak işitiyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.