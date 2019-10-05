Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını renklendirdi

Rize'de bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinin duvarları gönüllü gençler tarafından resmedildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan İshakoğlu Devlet Hastanesi'nin duvarları, Çayeli Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler tarafından boyandı. Ressam Serpil Kebapçı önderliğinde gerçekleşen boyama çalışmalarına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çayeli Gençlik Merkezi'nin gönüllü öğrencileri katıldı. Gönüllü gençler, ellerine aldıkları fırçalarla bölümüne göre çocuk servisine çizgi film karakterleri, yetişkin servisine ise manzara çalışmaları yaparak essiz görsellikler meydana çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığının daha önce ilan ettiği “2019 yılı gönüllülük yılı” kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma sonrası hastalar da gençleri takdirle karşıladı.

Çayeli Gençlik Merkezi Müdürü Emre Çataklı çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, hastaları hastane psikolojisinden uzaklaştırarak tedavi süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Çataklı “Hasta yakınları ve hastane personelinden olumlu dönütler aldık. Konuyu hastane yönetimimizle görüştüğümüzde öncelikle amacımızın çocuk servisinde yapacak olduğumuz çalışmalarla orayı hastane ortamından uzaklaştırmak, çocukların sakinleşmesini sağlamak ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade ettik talebimizi olumlu karşıladılar sonrasında diğer taraflardan gelen talepler doğrultusunda o bölümlere de de çalışmalarımızı yürüttük” dedi.

Ressam Serpil Kebapçı ise yaptığı açıklamada söz konusu çalışmayı tüm hastanelere yaymayı hedeflediğini ifade etti. Kebapçı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekleştirdiğimiz bu proje gönüllük esaslı bir projedir. Üniversite öğrencilerimizle bu çalışmaları yürüttük. Mesela diş bölümü ise sevimli dişler, renkli dişler. Diyaliz bölümü ise manzara hani onun içini rahatlatacak. İşte çizgi film kahramanları çocuk servisimiz var çizgi film kahramanları çalışıyoruz. Bize bu konuyla ilgili dönüş çok güzel oldu. Bu çalışmalarımızı bütün hastanelerimizde yapmayı hedefliyoruz.”

Gönüllü gençler arasında Türkmenistanlı bir öğrenci de bulunuyor. Maya isimli genç katıldığı bu çalışmada eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

Hastanedeki hastalar ise yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtirken, boş duvara bakmaktansa bu tip çalışmaların devamını dilediler.