İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtına Deresi'nde zabıtadan köpek kurtarma operasyonu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’ne düşerek derenin ortasında mahsur kalan köpeği belediye zabıta görevlisi kurtardı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'ne düşerek derenin ortasında mahsur kalan köpeği belediye zabıta görevlisi kurtardı.


Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'ne düşen ve dere ortasındaki kaya parçasında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar belediyeyi arayarak haber verdi. Fırtına Deresi ortasında mahsur kalan ve titreyen bir köpek olduğu ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Belediye zabıta personeli Akif Yılmaz, dere ortasındaki köpeği ürkütmeden yaklaşıp, kucaklayarak karaya çıkarmayı başardı. Bitkin vaziyetteki köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.